Jens Hansen undrer sig over, at busserne får lov til at svine så meget. Privatfoto

Debat: Rødt, gult, grønt - start og så en sort røgsky

Undrede mig for nyligt over, hvordan der kan komme så meget sort røg ud af en gul bus i Næstved.

Kørte bag busse men da der ikke var så megen vind i Næstved by, lykkedes det først at læse nummerpladen, da vi nåede til Karrebæksminde.

Ikke godt for by, omgivelser og naboer. Tag et kig på sneen under busserne, kulsort, klæbrig og giftig, (se foto).