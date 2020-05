Havneformand Kristian Skov-Andersen (V) inviterer byrådskollegaen Per Sørensen (S) på en glad kop kaffe. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Ro på bagerkajen

Debat Næstved - 01. maj 2020 kl. 19:41 Af Kristian Skov-Andersen, Gruppeformand Venstre, formand Næstved Havn, Agertoften 33, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Sørensen (S) anfører onsdag i Sjællandske, at beslutningen om havnens overtagelse af bagerkajen i Karrebæksminde skulle være godkendt af hele havnebestyrelsen. Ved overtagelsen mister havnen en årlig indtægt på knap 6.000 kr. Som tidligere formand kunne Per Sørensen måske kende havnens tegningsregler, som fortæller, at en beslutning af denne størrelsesorden kan tages af direktøren alene. I den konkrete sag står både direktør og bestyrelsesformand bag beslutningen. Og bestyrelsen er underrettet umiddelbart efter.

Næstved Politi meddeler i øvrigt dags dato, at man tager havnens disposition til efterretning. Beslutningen strider altså ikke imod gældende regler om forsigtighed i forhold til corona.

Uden sammenligning i øvrigt, forsøger både IKEA og Næstved Havn at finde en vej fremad ved at vise danskerne tillid. Også på byrådsmødet tirsdag aften langede Per Sørensen ud efter havnen, da han mente, at sagen om styregruppen var et stort nederlag for undertegnede. Hertil vil jeg svare, at jeg både er havneformand, gruppeformand og byrådsmedlem. I sagen om styregruppen stod Venstre samlet om et forslag, som både sikrer min plads i styregruppen, og som ville sikre gennemsigtighed om gruppens opgave.

Kære Per, hvordan kan det blive til et nederlag? Kig forbi havnen til en glad kop kaffe, så kan vi sammen glæde os over, at salget af sommerhusgrundene i Karrebæksminde går godt, og at havnen i 2018 og 2019 leverer sine bedste resultater i nyere tid. Og endelig står midt i et kæmpe projekt, som tegner helt nye linjer for både Næstved by og Næstved Havn.

