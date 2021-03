Der burde være lovmæssig adgang for kommunen til i - tilfælde som Hyllinge Kro - at få ryddet op ved at få de faldefærdige og uanvendelige bygninger nedrevet for ejerens regning, mener Christian v. Benzon. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Riv forladte bygninger ned

Eksemplet om den gamle krobygning i Hyllinge (Sjællandske 15.3.) er bedrøveligt, men desværre ikke enkeltstående. Her køber i 2019 et litauisk ejet, dansk Iværkersætterselskab - Statybiai IVS - krobygningen med tilhørende 2.265 m2 grund for blot 185.000 kroner. Og så slipper selskabet afsted med at lade den efterfølgende delvist nedbrændte bygning stå som en øjebæ til åbenlys gene for byen.

Der burde være lovmæssig adgang for kommunen til i et sådant tilfælde at få ryddet op ved at få de faldefærdige og uanvendelige bygninger nedrevet for ejerens regning. Nu er der nok kun det at gøre, at lokale kræfter i Hyllinge sætter sig sammen med Næstved Kommune og får undersøgt, om det ikke er muligt at finde en løsning på problemet i gældende lovgivning. Måske er der hjælp at hente i reglerne i Byfornyelsesloven. Her er der mulighed for, at kommuner kan give støtte til dækning af udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger med ophørt erhverv (§ 38c).