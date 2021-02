Danskerne elsker genbrug. Her er der marked ved genbrugsbutikken - men der skal være mening med galskaben. De Konservative vil udskyde implementeringen af de 10 nye fraktioner i genbrugssorteringen, da de ikke mener, at alt er på plads, så der er garanti for, at alt bliver genanvendt. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Respekt for affaldssorteringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Respekt for affaldssorteringen

Debat Næstved - 14. februar 2021 kl. 15:36 Af Kristoffer Larsen, byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, Sct. Jørgens Park 5, 2. th og Rune Kristensen, borgmesterkandidat for Det Kons Kontakt redaktionen

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Jessen, har helt ret, når hun skriver i Sjællandske den 8. februar, at det var et enigt byråd, der stemte for at arbejde med de 10 affaldsfraktioner tilbage i august 2020. Det er ligeledes rigtigt, at de konservative byrådsmedlemmer stemte for. Dette er ikke noget vi hverken anfægter eller benægter, for det er jo et faktum.

Men når vi skriver, at vi ønsker at udskyde implementeringen af de nye affaldsfraktioner, er det for at kunne nå at skabe så meget viden om de nye fraktioner som muligt - eksempelvis viden om, hvordan cykelstel og andre fejlsorteringer i metalfraktionen undgås. For selvom kommunen har arbejdet med fraktionerne siden august 2020, er der stadigt ikke den nødvendige viden om fraktionerne, som, vi mener, der skal til, for at de kan implementeres fra 1. juli i år. Og selvom der er etableret et forsøgsområde, som, vi synes, er en ganske god idé, ændrer det ikke på, at der ikke kan garanteres en genanvendelse af hverken fraktionen mad- og drikkekarton eller tekstilaffaldet. Derfor mener vi, at tidsplanen for implementeringen skal udskydes - netop fordi der skal findes aftagere af affaldet, som kan sikre genanvendelsen, samt løsninger på, hvordan fejlsorteringer minimeres, også i de eksisterende fraktioner.

Som vi skrev i Sjællandske 4. februar, indeholder affaldet værdifulde ressourcer, og dem skal vi selvfølgeligt have det meste ud af. Derfor handler dette ikke om økonomien, som formanden for udvalget desværre reducerer debatten til. Det handler om, at vi har respekt for, at borgerne i kommunen affaldssorterer. De gør et godt arbejde, og derfor skal de ikke bedes om at sortere affald, som alligevel ender i forbrændingen.