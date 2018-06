Debat: Red dog Margrethehaven

Margrethehaven i Fuglebjerg skal ikke nedlægges: det er det eneste sted i denne kommune hvor vores kære som desværre er blevet demente får den ordentlige og menneskelige behandling, som den bør gives. Her falder de til ro.

Selvom Michael Perch og omsorgsudvalget pointerer, at det skal afvikles over tid efterhånden som beboerne falder fra - ja han har jo ikke andre muligheder, fordi beboerne er registrerede i deres egne lejligheder, og der kan de ikke smide dem ud fra. Til alt held.

Der kommer personalet ca 4x i løbet af dagen i sådan ca 4-6min ad gangen, sørger for maden, får talt lidt med beboeren og er så væk igen, måske er de nødt til at komme en ekstra gang.

Og - ja der skal være fuld normering - og kommunen ville også være i stand til at løfte opgaven hvis de ikke havde så travlt med at smide pengene ud på alle disse konsulent-rapporter - "vi må sætte et konsulent firma på sagen" vedrørende både det ene og det andet, og så er det lidt lige meget om forslagene/projekterne overhovedet bliver til noget.

Der skal spares en million - ja og så bruger de gerne 2 millioner for at spare én, det er set og hørt før. Man får myrekryb af deres forhold til vores penge.

Lad mig sige det sådan kære politikere - I ødelægger forholdene for os nu, men I er selv med til at ødelægges Jeres egen mulighed for at blive behandlet som mennesker, hvis /når I selv skulle komme i den situation. Find pengene et andet sted og lad Margrethehaven fortsætte.