Debat: Rasende malermester: Jeg blev hængt ud som tyv i Kvickly

Debat Næstved - 20. juli 2019 kl. 17:00 Af Arne Hulbæk, Klirevej 7, 4760 Vordingborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Palmskov føler sig ydmyget efter at han blev mistænkt for butikstyveri i Rema. Jeg forstår ham så godt. Jeg har selv været udsat for det samme. Vi skal godt nok tilbage til dengang Kvickly lå i Jernbanegade. Men problemet er tilsyneladende det samme i dag. Desværre.

Jeg var oppe for at købe et par flasker rødvin, da jeg på vej ud så, at der var bøffer på tilbud, men fortrød og lagde dem tilbage og gik så til kassen og betalte vinen. Nu blev jeg standset af en herre med disse ord:

»Har du ikke dårlig samvittighed?«.

»Nej«, svarede jeg.

»Må jeg lige se«, fortsatte han, og nu måtte jeg tømme jakke- og buskelommer, lige foran caféen, hvor folk havde første parket.

Når man er et kendt ansigt i byen tænker man, at nu sidder der nok en og tænker: »Hvad har Hulbæk stjålet?«. Mon ikke Palmskov har følt det samme. Det skulle være overflødigt at nævne, at han intet fandt og så var han væk, uden at sige et ord.

Da jeg kom hjem og havde sundet mig lidt, tænkte jeg: Det finder du dig ikke i. Jeg skrev et læserbrev med overskriften: »Rasende malermester: Jeg blev hængt ud som tyv i Kvickly«.

Retfærdigheden skete fyldest. Efter et par dage modtog jeg et brev fra Kvickly, hvor der bl.a. stod:

»Jeg forstår din harme og skuffelse og beklager min handlemåde overfor dig. Jeg forstår også, hvis du har mistet tilliden til Kvicklys kundeservice. Håber dog fortsat at se dig og din familie i Kvickly, så vi kan få renset luften«. Vedlagt: Gavekort, kroner 500. Sådan!

Og så tilbage til den ellers så flinke købmand Johnny Olsen i Rema. Man kunne have håbet at dette var et engangstilfælde, men når han synes, at det er foregået helt efter bogen, så tænker man: Hvem bliver den næste?

Kunne i ikke tænke at bede den mistænkte gå med ind på kontoret eller lageret og så ordne sagen under fire øjne? Og husk, hvis der ikke er noget at komme efter, så at give den pågældende en stor undskyldning med det samme. Hvor svært kan det være?

