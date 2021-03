På adressen Vinderuphøjvej 1 ved Glumsø er der ansøgt om miljøgodkendelse af et svineproduktionsanlæg på omkring 9000 kvadratmeter. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Radikalt landbrugsudspil er et godt første skridt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Radikalt landbrugsudspil er et godt første skridt

Debat Næstved - 22. marts 2021 kl. 09:00 Af Charlotte Eliassen, formand Miljøforeningen Gammel Susåland og omegn Kontakt redaktionen

Det Radikale Venstre i Næstved vil gøre op med manglende kommunal indflydelse på udviklingen i landdistrikterne. Det er et vigtigt skridt for at tage det kommunale selvstyre på landet tilbage. Miljøforeningen Gammel Susåland og omegn støtter op om det Radikale Venstres forslag.

I dag er en stor del af det kommunale selvstyre i landdistrikterne lagt i lænker af lovgivning, der blev indført med henblik på at bremse kommunal modstand mod større koncentration af industrielle dyrebesætninger. Det blev anset som nødvendigt, da den tidligere praksis med kommunale helhedsvurderinger ofte satte en stopper for landbrugets ekspansionsplaner. I dag høster landbruget frugterne, men naturen, miljøet og borgerne i landdistrikterne betaler prisen.

Miljøforeningen mener dog, at dette forslag blot skal være det første skridt. I Næstved Kommune har kommunalbestyrelsen i 2010 med et administrationsgrundlag givet kompetencen for denne type beslutninger til kommunens forvaltning. Vedtagelsen af Landbrugspakken i 2016 ændrede dog landbrugets muligheder for at opføre industrielle anlæg. Derfor giver det i Miljøforeningens øjne ikke mening at udlicitere beslutningskompetencen til forvaltningen i Næstved Kommune længere. Dertil er de ansøgte anlæg blevet for store og ødelæggende for lokalsamfundene.

Det er reel beslutningskompetence der bliver udliciteret. Næstved Kommune kan vurdere, at anlægget vil være for dominerende i landskabet, skabe for meget tung trafik eller for meget støj. Disse faktorer er hver især nok til, at Næstved Kommune kan afvise projekter. Dette fremgår af Miljøminister Lea Wermelins svar til Folketingets Miljøudvalg (MOF 530) samt af andre centrale dokumenter. Miljøforeningen har forelagt disse dokumenter for forvaltningen, der dog fastholder, at deres hænder er bundne i denne sag. Dette strider imod udmeldingerne fra Miljøministeriet. Det er ærgerligt, at vi i Næstved Kommune har en forvaltning, der ikke lytter til borgere, Milwjøforeningen eller afsøger de muligheder, som Miljøministeren anviser.

Derfor opfordrer Miljøforeningen til, at kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune trækker administrationsgrundlaget tilbage og genvinder kontrollen med landdistrikterne. Landdistrikterne er ikke kun reserveret til landbrug. Her bor lønmodtagere, børnefamilier, selvstændige og landmænd. Vi skal alle være her. Men det kræver, at der også bliver levnet plads til os, som ikke beskæftiger os med landbruget.

relaterede artikler

Radikale: Byråd bør kunne sige nej til mega svinefarme 18. marts 2021 kl. 04:48

Miljøforening: Svinestald vil være en øjebæ i landskabet 19. februar 2021 kl. 10:59

Miljøforening til kamp: Byråd bør blande sig i sag om gigantisk svinefarm 05. januar 2021 kl. 18:50