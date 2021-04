Det har aldrig været en mulighed for Radikale Venstre at overveje en 2+1 vej mellem Næstved og Rønnede, fastslår Rasmus Helveg Petersen og Zenia Stampe.

Debat: Radikale vakler ikke i støtten til motorvej

Debat Næstved - 13. april 2021 kl. 09:41 Af Rasmus Helveg Petersen, transportordfører for Radikale Venstre og Zenia Stampe, valgt i Næstved for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Radikale Venstre har i mange år har arbejdet både lokalt og på Christiansborg for at få bygget motorvej mellem Næstved og Rønnede. Vi har deltaget i det tværpolitiske netværk af folketingsmedlemmer, der arbejder for motorvejen, og vi har deltaget i adskillige besøg, stormøder og netværksmøder om emnet.

Derfor glæder det os naturligvis, at motorvejen er med i regeringens infrastrukturplan. Og af samme grund undrer det os, at Gisselfeld Kloster i fredagens Sjællandske tager os til indtægt for at overveje deres forslag om en alternativ 2+1 vej. Det har aldrig været en mulighed for os.

Aldrig været en overvejelse Det er rigtigt, at vi støtter flere 2+1 veje og for eksempel godt kunne tænke os, at man udbyggede forbindelsen mellem Næstved og Slagelse med en 2+1 vej. Men på strækningen mellem Næstved og Rønnede har det aldrig været en overvejelse. Tværtimod har vi vedholdende støttet motorvejsforbindelsen og den vedtagne linjeføring.

Vi har stor respekt for Gisselfeld Klosters forbilledlige arbejde med naturgenopretning, biodiversitet og kulturmiljøer, og vi kan godt forstå Gisselfeld Klosters ærgrelse over at få en motorvej igennem et unikt kulturlandskab. Men vi ser ingen anden mulighed, hvis vi skal løse trængselsproblemerne og sørge for, at Næstved stadig er en by i udvikling, hvor virksomheder tør slå sig ned, og hvor man som pendler kan nå hjem og hente børn.

Derfor får Gisselfeld Klosters tilbud os ikke til at vakle. Vi er glade for, at Næstved endelig ser ud til at få sin motorvej.

