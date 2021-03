Formand for KU i Næstved Magnus Jørgensen håber, de radikale vil skrue lidt ned for retorikken. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Radikal panik før lukketid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Radikal panik før lukketid

Debat Næstved - 13. marts 2021 kl. 20:57 Af Magnus Jørgensen, formand, Konservativ Ungdom i Næstved, Snerlevej 190, Næstved Kontakt redaktionen

Det er nok næppe gået nogens næse forbi, at Det Konservative Folkeparti har fremgang i målingerne, og at vores lokale borgmesterkandidat Rune Kristensen er en både synlig og visionær politiker.

Men jeg har bemærket, at blandt andet Det Radikale Venstre går lidt hårdt til ham. Senest har det radikale byrådsmedlem Klaus Eusebius Jakobsen (KEJ) 8. marts i Sjællandske kaldt ham for »uerfaren«.

Må jeg minde KEJ om, at Rune Kristensen blandt meget andet har været landsformand for Konservativ Ungdom i tre år, ansat på Christiansborg, folketingskandidat i Sjællands Storkreds ved to valg og kampagneleder ved fem kommunalvalg - blandt andet for den konservative Jan Boye, da han blev borgmester i Odense efter 68 års socialdemokratisk styre. Selv har KEJ siddet i byrådet i en enkelt periode.

Også det andet radikale byrådsmedlem Lars Hoppe Søe har (2. februar i Sjællandske) kommenteret vedrørende Rune Kristensen - her var det i forhold to forskellige opfattelse af reglerne vedrørende skilte i kommunen. Jeg skal her venligst gøre opmærksom på, at Næstved Kommune 12. februar har udsendt en vejledning, der fuldstændig følger Rune Kristensens tolkning om, at man må opsætte skilte efter samme regler som alle andre, der ønsker markedsføring.

Jeg ved godt, at Det Radikale Venstre er pressede for tiden i meningsmålinger efter MeToo-skandaler og formandsskifte, men det klæder ikke de radikale at gå efter manden i stedet for bolden.

Mit eget parti har også haft en lang periode med dårlige meningsmålinger, så jeg kender godt frustrationen. Og det er naturligt, at de to herrer er nervøse for om de bliver genvalgt. Men det er i modgang, at man viser sin sande karakter, og Det Radikale Venstre bør droppe beskyldninger og mudderkast, og i stedet holde fokus på den politiske debat og dialog.

Som den tidligere konservative statsminister Poul Schlüter sagde:

- Det går op - det går ned - det går nok alt sammen.

Sådan er det med meningsmålinger, og selvom det er sjovere for os konservative at se på dem i øjeblikket, så er det altså valgresultatet, der tæller. Og måden man kan samarbejde efter valget. Her har konservative en god tradition for at samarbejde bredt. Også med radikale - apropos Poul Schlüter.

relaterede artikler