Gode visioner skal ikke skydes ned, fordi forslagsstilleren ikke nøjagtigt kan anvise, hvor pengene kan komme fra, mener byrådsmedlem Helge Adam Møller. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Radikal hukommelse? Come on! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Radikal hukommelse? Come on!

Debat Næstved - 16. marts 2021 kl. 10:22 Af Helge Adam Møller, formand for den konservative byrådsgruppe, Møllevej 12, Næstved Kontakt redaktionen

Min gode kollega, den radikale viceborgmester Klaus Eusebius, ironiserer i avisen over, at den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen - med opbakning fra byrådsgruppen - har tilladt sig at komme med et forslag, der ikke er finansieret. Et forslag om, at fritids- og idrætsforeninger i fremtiden skal kunne benytte haller, lokaler og idrætsanlæg uden afgift.

Viceborgmesteren er stærkt utilfreds med, at Rune Kristensen ikke anviser, hvor pengene skal komme fra og skriver, at det har ikke været kendetegnende for den konservative gruppe hidtil. Klaus Eusebius husker fejl.

I sommers ryddede den konservative byrådsgruppe forsiden på Sjællandske under overskriften »Konservative kaster en vandbombe: 55 mio. kr. mere til ny svømmehal«. Vi havde ikke nogen færdig finansiering på plads, den kom først ved budgetforliget tre måneder senere. Men jeg husker med glæde, at de første, der støttede den ikke finansierede ide, var de to radikale byrådsmedlemmer. Tak for det.

Ja, selv viceborgmesteren kan komme med visioner for kommunen uden at have finansieringen på plads. Jeg husker - igen med glæde - da Klaus Eusebius sammen med det socialdemokratiske byrådsmedlem Tina Højlund Pedersen for snart to år siden lancerede ideen om en historisk festival i Næstved, dog uden færdig finansiering. Men pengene kom på plads halvandet år senere, da et enigt byråd fandt fem millioner til festivalen »Næstveds søjler - tilbage til fortiden«.

Så kære Klaus Eusebius, gode visioner skal ikke skydes ned, fordi forslagsstilleren ikke nøjagtigt kan anvise, hvor pengene kan komme fra. Giv det en chance, som med »Næstveds søjler« og med svømmehallen.

relaterede artikler

Foreningslivet i gang igen efter nedlukning 11. marts 2021 kl. 20:11