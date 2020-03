DSB?s nye værksted kommer formentlig til at ligge neden for åsen. Foto: Robert Andersen

Debat: Problemet med almenvellet er....

Dan Rasmussen skriver 18. marts, at DSB er godt for almenvellet

Problemet med begrebet »almenvellet« er, at de, der beslutter, hvad der tjener almenvellet bedst, yderst sjældent er dem, der bliver berørt af egne beslutninger.

Hvorfor kræver beslutningstagerne i Nordsjælland, hvor de private, afspærrede kyststrækninger findes, at Danmarks kystnære natur holdes fri for beboelse mv. - og har fri adgang for alle?