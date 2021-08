Helle Jessen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Private og offentlige skal stå sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Private og offentlige skal stå sammen

Debat Næstved - 19. august 2021 kl. 15:41 Af Helle Jessen, Kandidat for Socialdemokratiet og Formand for Teknik- og Miljø Udvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

At man kan nå frem til, at jeg ikke interesser mig for Natur, Friluftsliv og Naturturisme, fordi jeg tillader mig at gøre opmærksom på nogle rammevilkår, (som man tydeligvis ikke kender til i det Konservative parti) er vist bare udtryk for en himmelråbende uvidenhed på området.

Det er hverken mig eller Næstved Kommune, der har fastsat antallet af kanoner, der må besejle Susåen pr år, men Staten og Miljøstyrelsen. Antallet er sat ud fra hvilken belastning naturen og åsystemet vurderes at kunne klare. Til gengæld kan de private ejere af overnatnings- og rastepladser udvikle disse, så de matcher brugernes behov. Det skal kommunen ikke blande sig i. Men der er plads til forbedring visse steder.

Til gengæld kan kommunen sætte rammerne for friluftsliv og Naturturisme på egne arealer. Jeg vil anbefale den nyslåede konservative kandidat at lave lidt research på, hvor meget der er sket på den front de sidste 4 år. Men i højre side af Byrådssalen har der til gengæld ikke været den store begejstring for de mange tiltag med naturpolitisk indhold, som de senere år har været til debat og beslutning. Venstre har stemt nej til det meste og De Konservative ville sælge Kristiansholms Plantage.

De Konservative vil gerne have udarbejdet en kanon over de mange naturperler, som vi har i Næstved Kommune. Da jeg tænker, at de både har fået ejernes tilladelse til brandingen og aftalt bedre adgang de steder, hvor det kniber, lover det jo godt for fremtiden! For det giver jo ingen mening at profilere sig som Naturturistkommune, hvis ikke den lovpligtige adgang følges op af en målrettet formidling og markedsføring.

Jeg ser frem til, at man i næste byrådsperiode kan løfte Naturturismen og Friluftslivet, så vi kan formidle andet og mere end den natur, som stat og kommune har råderet og indflydelse på. Trækker det private og det offentlige ikke på samme hammel, når man skal lokke naturturister til egnen, så vedbliver Næstvedegnens naturperler at være velbevarede hemmeligheder.