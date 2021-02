Salget af Mogenstrup Kro gik først officielt igennem i efteråret 2020, præciserer Chris Hermansen. Foro: Helle Hansen

Debat: Præcisering af læserbrev om udviklingen af Mogenstrup

Debat Næstved - 20. februar 2021 kl. 14:22 Af Chris Hermansen, Åvænget 28, Mogenstrup Kontakt redaktionen

Efter at have læst indlægget fra Børge Andersen, Åvænget 1B, i Sjællandske, oplever jeg en træng til at sende et fakta tjek ind! Det er min opfattelse, at vi her ikke har at gøre med en tilflytter, der har skrevet dette. Derfor må han naturligvis forventes at udtale sig på et oplyst grundlag.

Jeg er opvokset i Mogenstrup fra 1979 og har været både ude og hjemme siden. Derfor kan jeg også berette, at vi ikke har at gøre med sandheden. Både Brinken, Stejle og Svalehøjen er blevet udstykket i min ungdom, og i min barndom var højen ikke færdigudbygget. Så alt i alt må det vel siges at have været en homogen udstykning.

Fra en udtagelse af Borgmester Feldthusen havde man aldrig drømt om, at udstykningerne i 70-80erne blev så populærere. Der er jo en tendens i tiden til, vi alle skal diskutere hinandens uvidenhed betingelsesløst. Dette er jeg dog personlig modstander af. Når man her postulerer, at der har været diskuteret lejligheder, hvor Mogenstrup Kro ligger i 10 år, kan jeg oplyse om, at dette ikke forholder sig således. Jeg må lige præcisere, at salget af ejendommen først officielt gik igennem efteråret 2020, som nok kommer bag på de fleste.

Til Lokalråd Fladsås Generalforsamling 2019 forklarede Bolig Danmark, at et sådanne lejlighedsprojekt tit kan tage fra tre til fire år. Det er altid dejligt med en god debat, så længe den er forankret i fakta. Det kan da godt være, at Næstved Kommune kunne gøre tingene bedre, om dette hersker ingen tvivl.

Corvid-19 har varet længe og koster mange penge! Men dog ikke så længe, at skriveren på Åvænget 1B ikke har haft mulighed for at komme ud i 10 år og danne fælles virkelighed med os andre. Kære Børge Andersen, Rul gardinet op og se verden som den virkelig er, og lad os diskutere ud fra det udgangspunkt.

