Næstved Kommune har løst en bunden opgave ved at spare på Jobcentret, mener Erik Humblebug. Foto: Robert Andersen

Debat: Politisk dobbeltmoral

Debat Næstved - 06. december 2019 kl. 17:00 Af Erik Humblebug, medlem af Radikale Venstre, Jernbanegade 19G, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommune har fået en advarsel. De risikerer en bøde på 25 mio. kr., hvis de ikke slanker budgettet. Derfor har regeringen dikteret mærkbare besparelser i kommunen. Alternativet er et mindre rådighedsbeløb det kommende år.

I Næstved Kommune har de foretaget de besparelser, der skal til for at overholde den aftale, som KL har lavet med den forrige minister. Kommunen har endda fulgt de politiske signaler om at prioritere institutioner og skoler frem for andre områder.

Det er gået ud over beskæftigelsesområdet, der skal spare 25 mio. kr.; altså et beløb, der svarer til det beløb, som Vordingborg Kommune kan risikere at få i bøde for at bruge for mange penge. Nu har ministeren så sendt et brev til Næstved Kommune og udtrykt bekymring for de foreslåede besparelser.

Besparelserne i Næstved Kommune kan ikke undgå at få indflydelse på mængden af praktiker i kommunen og på de aktiviteter, som kommunen kan sætte i gang i forhold til den enkelte borger. Det kræver måske en ekstra indsats fra virksomhederne i området, når det gælder om at finde den rigtige arbejdskraft. Og det vil måske og udfordre kommunale enheder, der har været vant til at få løst opgaver i gratis praktiker.

Sagen er bare, at Næstved Kommune har foretaget de prioriteringer, der har været nødvendige for at få budgettet til at hænge sammen. Og selv om jeg ikke er enig i prioriteringen hele vejen rundt, har Næstved Kommune løst en bunden opgave.

