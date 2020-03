Der blev kaldt til samling på Fladsåskolen den 5. marts. Her blev de fremmødte klogere på, hvad der venter dem, når DSB flytter til byen. Foto: Kim Palm

Debat: Politikerne har ansvaret

Debat Næstved - 14. marts 2020 kl. 17:00 Af Marie Jørgensen, Theresa Bernstein, Hilbert Andersen, Charlotte Vestergaard og Jørgen Pedersen, Myrupvej 29. Myrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er politikerne, der bestemmer. Ikke DSB eller kommunens administration. Det var måske den mest indbringende oplysning vi fik til borgermødet den 5. marts om DSB-værkstedet ved Mogenstrup Ås.

En anden vigtig ting var, at DSB og administrationen bedyrede, at det kun er under det halve af lokalplanens areal, der skal realiseres til det faktiske værkstedsareal. En vigtig intension, der kan læses i loven om planlægning er, at man skal undgå et »overforbrug« af arealer, der flyttes fra det åbne land og ind til byformål.

Så nu ligger det til højrebenet, at vores politikere nu siger ja til et ændringsforslag til lokalplanen, der vil INDSKRÆNKE det areal, hvor det vil være muligt at lægge spor og bygges værksted (Altså udtage overforbruget af planen).

Det forudsætter selvfølgeligt, at vores politikere har modet til at tage stilling til det. Og her kan man godt blive lidt urolig. Ud af de ca. 11 fremmødte politikere til borgermødet, var der kun én der ytrede et meget forsigtigt »måske« til det spørgsmål.

Andre har dog senere lovet, at de nu vil sætte sig grundigt ind i sagen. Vi ønsker os brændende nogle politikere, der vil sætte sig i spidsen for en fremtid hvor naturen og landskabet får sin ret. Naturen er ikke blot en uudnyttet ressource. Den er noget i sig selv.