Vigtigst for Klaus Eusebius Jakobsen er, at der er blevet nedsat en styregruppe, som ifølge ham nok skal gøre deres bedste for, at havnen ikke kommer ud at sejle.

Debat: Politikerlede?

Debat Næstved - 05. maj 2020 kl. 14:30 Af Klaus Eusebius Jakobsen, Viceborgmester RV, Gl. Skovridervej 4A, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Sørensens læserbrev forleden om blandt andet nedsættelse af styregruppen i Havnen og byudviklingssagen kunne give anledning til at puste til det velkendte politikerlede-begreb. For hvis han virkelig mener, hvad han skriver, at Søren Revsbæk (V) i byrådet lavede »dygtigt politisk håndværk«, da han formåede at splitte byrådet ad, så risikerer der at sidde mange vælgere med åben mund og polypper - og med god ret: For er det det politik handler om?, vil mange spørge om: At succes er, når man lykkes at splitte et byråd?

Selvfølgelig kan man sige, at en sådan negativ øvelse, som den Søren Revsbæk orkestrerede skaber opmærksomhed, og opmærksomhed kan måske ved næste valg sikre flere stemmer. Men øvelsen skaber ikke resultater. Og er det ikke at undervurdere borgerne, der naturligvis helst vil se, at politikerne skaber resultater. Og ikke for mange af den slags unødvendige »lege«.

Så jeg tillader mig at læse Per Sørensens indlæg, som ifølge min opfattelse i sit hjerte og i sin adfærd er rundet af en demokratisk ånd, som ren sarkasme. Vigtigst for mig var, at vi fik nedsat den styregruppe (borgmesteren, havneformanden og undertegnede) - vi skal nok gøre vores bedste for, at havnen ikke kommer ud at sejle velvidende, at det er Økonomiudvalget, der tager de endelige beslutninger.

