De mange forskellige anlæg i Fruens Plantage som køreramper skæmmer oplevelsen af skov og natur, mener Rune Larsen , der er formand for lokalafdeling Næstved, Danmark Naturfredningsforening. Privatfoto

Debat: Plads til os alle i offentlige skove

Debat Næstved - 29. marts 2021 kl. 16:17 Af Rune Larsen, formand, Danmarks Naturfredningsforening i Næstved Kontakt redaktionen

Det er vigtigt at fastholde offentlighedens adgang til naturen. Det har altid været en grundpille for Danmarks Naturfredningsforening, i vores tilgang til hvordan vi ser på borgernes ret til at komme ud i naturen. Men der er jo ofte undtagelser, når man skal lave sådanne vedtægter, og en af disse undtagelser er for eksempel færdsel omkring en havørnerede, hvor det er rimeligt at holde offentligheden lidt på afstand.

Den almindelige samfundsudvikling kan også skabe nye problemer, som man ikke tidligere har set, det gælder for eksempel forskellige sportsaktiviteter, som undertiden tager overhånd og nærmest forvandler en skov til et idrætsanlæg. Sådan gælder det i den fredet Fruens Plantage, der ovenikøbet er kommunens ejendom. Heldigvis har vi nu fået medhold fra Miljøstyrelsen, som har skrevet til kommunen, at der aldrig er givet dispensation til disse anlæg. De mange kunstige anlæg som for eksempel køreramper, hop, terrænforhøjninger og gummimåtter er ikke foreneligt med skovloven, og kommunens egen forvaltning mener, at fredningen heller ikke er overholdt.

Holdt op med at benytte skoven Ifølge et referat fra 2013 i Center for Kultur og Borgerservice havde kommunen planer om at omdanne skoven til »Mærk Næstved Mountain Bike Stadion«, og det lykkedes jo næsten. Dette planlagde man helt uden at undersøge lovningen, men DN Næstved ser frem til, at Fruens Plantage er kommet tilbage til teknisk forvaltning.

Flere almindelige skovgæster og hesteryttere, som bare vil nyde naturen, er gradvist holdt op med at benytte skoven på grund af Mountain bike-trafikken. DN Næstved har været i kontakt med flere af disse brugere, så kommunen opretholder altså en praksis, der i virkeligheden begrænser offentlighedens adgang til naturen, eller i det mindste fratager mange skovgæster lysten til at gå i Fruens Plantage.

Men udover generne ved, at man møder MTB-cyklisterne er landskabet og stierne i den smukke skov efterhånden lettere hærget og virker nedslidt. Stierne i den ellers så smukke skov deler sig både til højre og venstre rundt om træerne, og mange forskellige anlæg som køreramper skæmmer oplevelsen af skov og natur.

Nye og gode alternative muligheder Kommunen har planer om at flytte MTB banerne til den nordlige del af skoven, men det vil næppe løse problemerne og ikke være en varig løsning. Skoven er relativ lille, meget smal og langstrakt, hvilket vil medføre, at de »stille stier« kommer til at lægge lige op ad MTB ruter. Alle erfaringer fra området viser, at især de ikke-organiserede MTB-cyklister ikke holder sig til henvisninger, regler og forskellige skilte.

DN Næstved ser frem til, at der skabes nye og gode alternative muligheder for MTB-sporten i vores kommune, som råder over Sjællands største areal, så det burde være muligt at skabe plads for de flittige cyklister på MTB.

