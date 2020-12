Hanne Pedersen synes, at P-vagterne er lidt for ivrige med afgiftsblokken ved Næstved Sygehus. Foto: Jan Jensen

Debat: Overivrige parkeringsvagter

Debat Næstved - 09. december 2020 kl. 09:45 Af Hanne Pedersen, Engvej 74, Gelsted, Herlufmagle Kontakt redaktionen

I dag traf jeg en venlig mand, da jeg havde lidt vrøvl med kreditkortet ved påfyldning af brændstof. Han viste mig til rette, og vi talte lidt sammen. Pludselig gik hen til vinduesviskeren på min bil og trak en parkeringsafgift frem. Den var dateret til den 18. november i år, altså mere end 14 dage gammel. Stor var min overraskelse.

Da jeg kom hjem og fik studeret den nærmere, viste det sig, at den var fra den dag, hvor jeg sammen med min mand skulle møde op på sygehuset, hvor min mand skulle til scanning.

Han ville gerne have mig med som ledsager. Da vi i rimelig god tid ankom til sygehuset, var det komplet umuligt at finde en ledig parkeringsplads. Vi kørte rundt og rundt.

Tiden gik, og det endte med, at jeg var nødt til at sætte ham af foran sygehuset da han pt. er dårligt gående, for at han kunne overholde sin tidsaftale til scanningen.

Så kørte jeg rundt igen og endte i kanten skoven ved ambulanceindkørslen. Der holdt i forvejen to biler i kanten også udenfor afmærkede parkeringsbåse, men bilerne var ikke til gene.

Jeg ilede tilbage og nåede at ledsage min mand til scanningen.

Jeg ved godt, at kommunen har retten på sin side. Jeg har gjort noget ulovligt, og jeg skal nok betale.

Men mon ikke kommunen skulle skrue lidt ned for iveren med at inddrive parkeringsbøder? Jeg har oplevet flere »overivrige« her på det seneste, når man taler med venner og bekendte om emnet.

Det handler ikke kun om at få en motorvej til Næstved for at undgå, at byen dør.

Når man fjerner så mange parkeringspladser i nærheden af de tilbageværende forretninger, så lukker de sidste alligevel.

Og så hjælper det ikke at lave »oplevelsestorve« i stedet for parkeringspladser.! En by uden forretninger, er ikke nogen by.

