Debat: Opret et havneudvalg

Det klinger derfor hult, at havnen fortsætter uanfægtet udviklingen. Skibstrafikken er omlagt, og alle peger på større skibe for at få transporten væk fra vejnettet. Det er her på Sjælland kun Køge, Kalundborg og Vordingborg, der overlever. De har jo kysten og dybden. Det har Næstved ikke.