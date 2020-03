Debat: Opråb! Vi skal hjælpe nu - inden konkurserne kommer

Jeg har fået en idé til, hvordan vi kan hjælpe vores butikker, restauranter, hoteller, spillesteder, musikere, forfattere mv. til at klare sig en smule bedre igennem krisen.

Ikke alt behøver at være statens eller kommunens ansvar!!! Lad os nu stå sammen, tænke klogt og langsigtet.

Hvad er det værd, hvis halvdelen af borgerne her i Næstved (og resten af landet) har store formuer »og deres på det tørre«, hvis vi om 2-3 måneder står med en by fyldt med tomme butikker, lukkede restauranter og mistede kulturtilbud mv.? Det er jo ligegyldigt, hvornår du kan og vil bruge dine gavekort efter Covid-19-krisen - bare vi udviser samfundssind og hjælper der, hvor vi hver især kan...

Og hvad med forfatternes forlæggere? Kan I ikke give den fornødne udsættelse, som der er brug for?

Det bliver måske en opgave for staten, men der er mange andre, som du og jeg kan hjælpe, hvis flere udviser forståelse og samfundssind og ikke bare fryder sig over størrelsen på egen personlige formue!

Jeg er meget berørt af alle de lokale, som allerede har måttet fyre deres ansatte og ikke ved, om de har en forretning eller er gået konkurs, når vi er ude på den anden side. Jeg håber og tror på, at vi danskere er kloge nok til at tænke ud af boksen og vise verden, at vi kan stå sammen, når det virkelig gælder.