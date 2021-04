Debat: Opgradering af motorvej bør fremrykkes yderligere

Det er helt forståeligt, at der i Næstved er jubel over, at der endelig er udsigt til en motorvejsforbindelse til Rønnede, så pendlere ikke skal holde i lange køer for at få adgang til Sydmotorvejen. Men samtidig er det forståeligt, at man i foreningen »Motorvej Næstved-Rønnede NU« holder vejret og gemmer champagnen.