Der har længe været stor enighed i Folketinget, om at Næstved skal have den motorvej - nu frygter de lokale konservative, at der bliver slået sprækker i den enighed. Her er det den såkaldte Motorvejsmafia, der består af lokale folketingspolitikere og kandidater. Foto: Kim Palm

Debat: Opbakningen til motorvejen er intakt

Det er ufint, at Gisselfeld Kloster nu (jf. Sjællandske) genfremsender et tilbud til Folketingets transportordførere om at stille jord til rådighed på en del af strækningen, hvis vi nøjes med en 2+1-vej i stedet for en motorvej.

En 2+1-vej vil kræve en ny VVM-redegørelse og trække beslutning i langdrag, og vi har for længst været igennem denne overvejelse og valgt entydigt at satse på motorvejen. De 17 kommuner i Regionen Sjælland er heldigvis enige om, at der, for at løse den trafikale udfordring i vores landsdel, skal prioriteres motorvej til Kalundborg, motorvej mellem Rønnede og Næstved, og derefter en tværforbindelse Slagelse-Kalundborg. Vejdirektoratets VVM-redegørelse underbygger, at der skal anlægges motorvej for at løse den trafikale udfordring.