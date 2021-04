Bredde er godt, men vi skal også ville eliten, mener byrådsmedlem Per Sørensen (S), der ønsker Rune Kristensen fra Konservative pøj pøj. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Op på hesten igen, Rune

Når man er aktiv og innovativ, så sker der fejl. Du ville slå et slag for private daginstitutioner, og ideen med skiltet var nytænkende og kreativt fundet på. Desværre var opsætningen ulovlig, og sådan kan det i en egentlig god mening gå galt.

Du ville give foreningerne gratis lokaler og baner. Egentlig også en smuk tanke, men det har så også vist sig, at lidt brugerbetaling sikrer, at der ikke bliver overbooket. Det har flere foreninger så peget på her, og jeg mindes det også fra min aktive karriere i indendørs fodbold, hvor en forening havde booket flere timer end nødvendigt. Det betød, at hallen tit stod tomt. Det var jo gratis.

Flere mener så i læserbreve, at det at skulle betale lidt egentlig er konservativ politik, og det er sikkert rigtigt, men du skal ikke lade dig slå ud af det. Jeg er så enig med dig i, at betalingen kan blive for høj. Det et den, når Team Fog skal spille Basket i Arenaen.

Vi kan ikke leve med, at topbasket i Horsens er stillet meget bedre end topbasket i Næstved... Bredde er godt, men vi skal også ville eliten... Det og så arbejde for bedre rammer for eliteidræt bør være noget som en ung, sprudlende og initiativrig konservativ som dig er enig i?