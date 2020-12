Debat: Om havnelatin og bureaukrati

Sproget i havnedebatten har været varieret, men bliver først for alvor svært, når man skal forklare logikken i det kommunale bureaukrati mellem havneloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

De indbyrdes relationer i lovgivningen kan bedst beskrives som juridisk rod. Det er også derfor, vi skal have en ny havnelov. En kommunal selvstyrehavn er ifølge havneloven en selvstændig virksomhed, men i kommunal sammenhæng rækker selvstændigheden ikke længere, end byrådet vil.

Men en ting står fast. Havneformand og borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen (V) har mere end nogen anden medvirket til at skabe åbenhed om Næstved Havn.

I havnebestyrelsens referat fra mødet den 1. december 2020 kan man læse, at der er udarbejdet en rapport om havnens fremtid, og at denne er undervejs til byrådet.

Vi får endog en oplistning af ni stikord, som både havnebestyrelse og borgere kan bruge til strukturering af dialog og debat. Den bedste beslutning om havnens fremtid skabes, når borgerne har et solidt kendskab til havnens og byrådets overvejelser.

Kommer borgerne til at van(d)smægte som følge af informationsmangel forårsaget af en dagsorden i byrådet, hvor fremlæggelsen er åben, mens bilagene er lukkede, uden det klart fremgår hvorfor?

Havnesager, der har været til behandling i byrådet, kan klages til Ankestyrelsen, men sagen kan også afvises med begrundelse i, at havnen er en selvstændig virksomhed.

I så fald kan sagen bringes for Folketingets Ombudsmand. Lukkede dagsordener indebærer en risiko for, at partipolitiske meninger og værdier kan overtrumfe det saglige argument, og aktiv borgerinddragelse hører til Næstved Kommunes mærkesager.