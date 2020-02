Der er plads til både mountainbikere og vandrere i Fruens Plantage, mener Lars Holt. Foto: Mogens Lorentzen

Debat: Ønsker alle god tur i Fruens Plantage

Debat Næstved - 01. februar 2020 kl. 11:44 Af Lars Holt, Skyttemarksvej 42 A, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en del debat om cykelkørsel i Fruens Plantage for tiden. Og der er anlagt et fint nyt spor for 6-8 år siden.

Jeg går (cyklen er for farlig i min alder!) ofte i Fruens Plantage. Det gjorde jeg også før skovcyklerne fik anlagt en speciel rute til dem.

Jeg synes, at mødet mellem fodgængere og cyklister har fungeret upåklageligt i alle årene. Jeg har lært, at jeg skal tage mine vandreture tidligt på dagen, hvor cyklisterne er på arbejde. Men når vi alligevel mødes, mærker jeg stor forståelse for, at vi begge skal være der.

Jeg vandrer også meget i Tisvilde Hegn, og der er der også mange cyklister. De fleste holder sig dog enten til cykelruten eller til de store gennemgående veje, så ridestier og vandrestier er fri for cyklister.

Cykelruten er ensrettet, så når vi går mod færdselsretningen ser vi hurtigt modkørende og træder et lille skridt til side. Vi får altid tid til at ønske god tur.

Problemet i Fruens Plantage er måske, at der er nogen, der cykler på vandrestierne - der, hvor vi andre skulle kunne gå uden at holde øje med cyklister.

Jeg vil meget advare mod at nedlægge vandrestierne, for så har vi jo kun cykelruterne at gå på - og uden ensretning kan det være farligt. Hvad der kommer bagfra i høj fart, kan være vanskeligt at overskue!

Det er fint at lægge en træstamme over vandrestien, så cyklister ikke fejlagtigt kører ud på den, men man skal gøre det muligt for vandrere let at passere, og man må under ingen omstændighed fræse vandrestierne op eller på anden måde fjerne dem.

Piratspor i Fruens Plantage.

