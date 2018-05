Foto: Jan Skriver

Debat: Ødelægger unik lokal natur

Debat Næstved - 07. maj 2018 kl. 13:38 Af Jesper Petersen talsmand for Holmegaard Mose Komiteen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret blev en skarvsoveplads på 500-1000 fugle vedholdende jaget bort med skræmmeskud i Holmegaard Mose. Og først på året blev de birke skarverne har sovet i fældet.

Læs også: Se billeder fra Fjordens Dag

Aktuelt ønskes en lille flok skarver i Næstved Havn bekæmpet med nedskydning.

Det er bl.a. Næstved Kommune og Naturstyrelsen, der vil have skarven bekæmpet. Men naturforvalterne savner fagligt grundlag for den følelsesladede krig mod det flere tusind år gamle naturelement som skarverne er.

Historisk set er Holmegaard Mose-området et af skarvens aller vigtigste leveområder i Danmark. Skarvknogler fra stenalderen er fundet under tørvegravning og i arkæologiske udgravninger. Fuglen har med andre ord flere tusind års indfødsret her.

Men vildfarne naturforvaltere mener, at skarverne ødelægger Holmegaard Moses fredede højmose. Til trods for at en af Danmarks største skarvkolonier problemfrit har eksisteret i Danmarks største højmose, Lille Vildmose, i over 30 år. En omstændighed som hverken Næstved Kommune eller Naturstyrelsen skarv-"eksperter" var vidende om før HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN i efteråret orienterede dem om det.

De aktuelle planer om at skyde skarverne i Næstved Havn afslører samme mangel på faglighed. Sydsjællands Ørredfond, der har presset på for at få skarverne skudt, indrømmer at skarvens reelle "skadevirkning" aldrig er undersøgt og at andre menneskeskabte problemer er langt alvorligere for Susåens fisk. Men det er bare meget lettere, at få skarverne skudt end løse de egentlige miljøproblemer.

- Hvor skal skarverne så være, spurgte vi forleden ørredfonden. »Ude ved Holsteinsborg Nor«, lød svaret. Hvor fuglenes unger paradoksalt nok blev nedskudt i tusindvis for år tilbage. Og hvem ved om det ikke snart genoptages. Den netop afgåede miljø- og energiminister nåede således lige at få åbnet op for at bekæmpelsen af Danmarks skarver kan intensiveres.

