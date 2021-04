- Det er sørgeligt, at vi nu er nået dertil, at klimaforandringerne går så stærkt, at vi må gemme os bag store diger, mener byrådsmedlem Per Sørensen (S). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Nyt dige helbreder ikke

Debat Næstved - 01. april 2021 kl. 18:47 Af Per Sørensen (S), byrådsmedlem, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Det er meget fint, at lokale kræfter på Enø så flot har stået i spidsen for det nye dige på Enø. Der ryger en udsigt for nogle huse tæt på vandet, men det er så absolut den pris værd, hvis man til gengæld kan undgå oversvømmelse. For ikke mange år siden var vandet steget med 1,65 meter og skabte problemer, så man må håbe, at de lidt over to meter på det nye dige er nok...

Med de positive ord i denne sag følger også nogle triste, for det er sørgeligt, at vi nu er nået dertil, at klimaforandringerne går så stærkt, at vi må gemme os bag store diger. Vi behandler symptomerne, men vi gør alt for lidt for at helbrede klimaet. Gas, olie og kul skal udfases meget hurtigt, siger FN's Klimapanel og ordene i Parisaftalen, og alligevel er der blandt andet store nye gasprojekter i EU.

Politikerne har ikke forstået, at tiden nu er til energi skabt af sol, vind, vand og lignende CO2 neutrale tiltag. Ozonlaget var der i sin tid en vilje til at helbrede, men klimatiltag latterliggøres og negligeres desværre nu af mange. Det er nødvendigt at nedbringe vores forbrug af kød. Et stærkt stigende forbrug er til stor skade for klimaet. Det er også helt afgørende med en stor afgift på CO2, men her er de folkevalgte i mange lande igen bange for at blive upopulære. Vi almindelige mennesker må forlange, at alle verdens lande er skulder ved skulder i denne sag.... Og vi bør selv i DK gå foran ad fremtidens rette vej. Folketingets og EUs halvhjertede indsats straffer os så også her i vores Kommune.

Selvom vores Kommune er et smørhul, så kan vi lidt ældre godt se, at klimaet har forandret sig meget. I andre dele af verden er disse forandringer totalt ødelæggende for alt liv. Nu kan vi så lokalt have fokus på den anden side af Kanalen i Karrebæksminde, Vesterhave og andre kystnære steder i forsøg på at lindre for uvejr, storme og vandstigning.

Men dybest set bør vi jo vågne op og forlange en helbredende indsats fra politikere i Folketing i EU - og ja i verden. De er bange for at sige og gøre, hvad der er nødvendigt, og det vil kun blive tydeligere og tydeligere, at deres kurs er indstillet på Katastrofe.

