Debat: Nylandsmosen og solceller - nej tak

På den ene side vil opstilling af de mange solceller give elforsyning til stort set alle Næstved bys beboere. Det er godt for miljøet og for de C02-mål, som Næstved kommune har sat sig.

På den anden side er Nylandsmosen et af vor kommunes, ja måske Danmarks smukkeste fjordlandskaber, et unikt historisk kulturlandskab tæt på skov og vand.

Tilsyneladende er det et valg mellem pest eller kolera, men mere positivt udtrykt: Et valg mellem at bevare et enestående stykke natur og så at afsøge, om der kunne findes andre steder at placere de mange solceller end midt i den dejligste natur.