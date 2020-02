Charlotte Roest.

Debat: Nye virksomheder er meget velkomne

Debat Næstved - 14. februar 2020 kl. 14:21 Af Charlotte Roest, byrådsmedlem (S), Harevænget 79, Tappernøje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen og igen hører og læser vi, at Næstved ikke har en motorvej, at vores virksomheder, for at finde god infrastruktur, må flytte fra Næstved.

I Sjællandske torsdag kunne man læse om en ny forestående virksomhedsflytning: »til Bårse eller Tappernøje, begge lokationer tæt ved motorvejen«.

Virksomheden er så hjerteligt velkommen - Lokalrådet for Tappernøje, Everdrup og Snesere sogne vil stå klar med flag, kaffe og lagkage.

Læserbrevet her skal blot erindre om, at Tappernøje, med helt egen motorvejs til- og afkørsel, rent faktisk ligger i Næstved. Selvfølgelig ikke inde i Næstved By, men 4733 Tappernøje er altså landfast med og skattebetalende til Næstved Kommune.

Tappernøje har masser af ledige erhvervs- og byggegrunde, og både virksomheder og yderligere bosætning er kærkommen, - selvfølgelig med et nej tak til grim, larmende og forurenende industri. Der er jo så dejligt på landet.

Opfordringen til politikere og administration er igen, at når virksomhederne og borgere er trætte af trængte forhold i bymidten, så guider vi dem med selvfølgelighed til Næstveds landområder, der netop skriger på udvikling. Italesæt nu hele vores kommune. Reklamér nu alle vores landområder op. Kun når vi sætter noget i bevægelse, bevæger det sig.

Og ja, selvfølgelig skal Næstved By have den nye motorvej til Rønnede, det kan da kun gå for langsomt. I ventetiden, så glem ej at udvikle på landet, hvor mulighederne er så åbenlyse, som for eksempel ved Tappernøje-motorvejen i Næstved, kun 50 minutter fra København.

