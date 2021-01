Hans Jørgen Andersen mener, at der skal være differentieret betaling for afhentning af skrald. Foto: Remondis

Debat: Nye tømningsrutiner

Ja, nu må jeg igen i blækhuset. Hvordan kan en ekstra beholder koste en stigning på 69 procent? Jeg er single lige som 1.189.020 (20 procent) af Danmarks befolkning og har altid haft besvær med at fylde, de for tiden beholdere, som politikkerne nu har besluttet sig for. Ikke engang da vi kun havde en papirsæk, kunne jeg, og nu skal vi have tre beholdere, som jeg kunne nøjes med at få tømt mindre en gang om måneden.