Debat: Nye tiltag i Arena Næstved

Som naboer til parkeringspladsen ved Arena Næstved var vi spændte på, om arenaen ville forstyrre villavejscharmen, men det har ikke været tilfældet. Arenaen har ikke været overbebyrdet med arrangementer, men jeg skal da love for, at det ikke skorter på medarbejderansættelser, hvilket fremgår af Sjællandske onsdag den 7. februar.

I sektion 2 under rubrikken Aktuelle navne fremgår, at Arena Næstved ønsker at styrke sine kompetencer ved blandt andet at ansætte en venueperatør. Her må være tale om en slåfejl. Der skulle nok have stået venue operatør.