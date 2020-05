Se billedserie Landmand Jørgen Rasmussen rettede ind, da kommunen sendte varsel om påbud. Den nye spildevandsløsning har kostet ham 79.500 kroner.

Debat: Nyd sommeren og afvent politiets efterforskning

Debat Næstved - 17. maj 2020 kl. 15:04 Af Jørn Rasmussen, Fair Spildevand, Pilealle 5, Vordingborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Avisen havde en udmærket artikel den 22. april om borgere der trues med politianmeldelser, hvis de ikke behandler deres spildevand efter Næstveds kommunes anvisninger.

Efterfølgende skriver formanden for Teknik- og Miljøudvalget, at Miljøstyrelsen har bedt kommunerne om at sørge for, at alle borgernes spildevandsløsninger lever op til, hvad Østre Landsrets har afgjort i en nylig afgjort sag. Har i den forbindelse søgt om aktindsigt ved Miljøstyrelsen. Derfor denne lidt sene reaktion på artiklen.

Miljøstyrelsen var ikke bekendt med, at der var udsendt noget til kommunerne i den forbindelse, men de havde afholdt nogle generelle kurser på spildevandsområdet for relevante kommunale medarbejdere.

I artiklen vil jeg anholde, at indhold af kvælstof og fosfor især skulle være belastende for tilstanden i vandområderne. Fra vandområdeplanerne for Sjælland citeres:

»Det skyldes primært spildevandets indhold af organisk stof, der påvirker vandløbenes smådyr og i nogle tilfælde fisk negativt. Både smådyr og fisk indgår som et kvalitetselement i bedømmelsen af vandløbenes økologiske tilstand. Tilførslen af kvælstof og fosfor fra spildevandet har derimod en relativ lille betydning for miljøtilstanden i vandløbene«.

Altså primært organisk stof kan være et problem.

Myndighederne bruger et faunaindeks (DVFI) baseret på smådyr, fisk o.a. som et kvalitetselement. Imidlertid kan meget andet end spildevand være årsag til ringe DVFI. Her er kemiske målinger bedre til at afsløre, hvis spildevand skulle være et miljøproblem.

Imidlertid har danske myndigheder en forkærlighed til DVFI og svigter at lave kemiske målinger som er anvist i EU´s Vandrammedirektiv. Således kan myndighederne kun fremvise kemiske målinger på mindre end to pct. af danske vandløb.

Derfor, hvis I påbudsramte får en henvendelse fra politiet så mind dem om, at de er forpligtet til at foretage en individuel efterforskning i hver enkelt sag. Det underkendte Østre Landsret nemlig ikke i de omtalte sager.