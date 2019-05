Debatten om renovering eller udskiftning af græshoppebroen fortsætter. Foto: Jan Jensen

Debat: Ny kontra gammel bro

Debat Næstved - 07. maj 2019 kl. 15:58 Af Helle Jessen (S), formand for Teknisk Udvalg, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

V og DF efterlyser et bedre beslutningsgrundlag for at kunne afgøre, om vi skal reparere broen i Karrebæksminde i stedet for at bygge en ny. Men Byrådet har ikke bedt forvaltningen undersøge, hvilken type ny bro man evt. bør vælge - eller hvad en sådan vil koste. Vi har fået et overslag, men ikke en præcis pris. Hvilket - når man er oppe i de økonomiske "luftlag" - heller ikke er nødvendigt for at vide, at vi ikke har 30 - 50 mill. lige nu. En ny bro blev fravalgt i forbindelse med budgetforliget i 2018, fordi en rapport sagde, at broens "liv" - såfremt den blev repareret for 8 mill. - formentlig kunne forlænges mellem 15 - 25 år.

Vi vidste også, at reparationerne hastede, for ellers kunne vi risikere at stå med en bro, der enten ikke kunne lukkes op eller ikke kunne lukkes i.

Da vi i 2018 tog beslutningen vidste vi, at dele af Næstved Havn på sigt skulle flytte ud på Ydernæs. Men selvom Næstved Havn kunne ønske at få gjort sejlrenden dybere, så er der trods alt grænser for, hvor dyb den smalle kanal i Karrebæksminde kan blive. Og bredere kan den i al fald ikke være. Der foreligge således ikke nye væsentlige oplysninger, som kan begrunde, at beslutningen om en ny kontra den gamle bro bør tages op igen. Ligesom i 2018 kender vi såvel fordele som ulemper ved begge løsninger. Og vi kender kommunens økonomi.

Den sag - som V og DF har standset for at få behandlet i Byrådet - handler alene om, at vi skal beslutte, om reparationerne skal foretages i 2020 eller 21. Skal Byrådet igen diskutere, om vi skal have en ny bro, så er der tale om en helt ny sag, som et flertal skal vælge at rejse. Indtil da står Byrådsbeslutningen fra 2018 ved magt.

Derfor tænker jeg, at når DF og V ved sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget kortsluttede processen, der skal lede frem til, at de meget nødvendige reparationer på broen bliver gennemført (herunder en kontraktaftale med Forsvaret vedr en nødbro), så kan det kun skyldes politisk valgkampsdrilleri.

Eller er det mon bare fordi man i V og DF ikke længere kan huske, hvorfor et enigt byråd besluttede at reparere den gamle bro fremfor at købe en ny?

