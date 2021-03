Det radikale byrådsmedlem Klaus Eusebius Jakobsen mener ikke, at det er sæson for valgflæsk endnu. Privatfoto

Debat: Ny konservativ kurs? Come on!

Debat Næstved - 08. marts 2021 kl. 16:50 Af Klaus Eusebius Jakobsen, byrådsmedlem (R), Gl. Skovridervej 4A, Næstved Kontakt redaktionen

Et kendetegn for den konservative byrådsgruppe i denne byrådsperiode har været ikke at føre sig frem på politiske mærkesager uden at kunne pege på finansiering heraf.

Og det oven i købet i den periode, hvor Næstved har fået udligningspenge - et forlig som Konservartive i øvrigt ikke var med i, da Folketinget vedtog denne reform.

Det er derfor ikke særlig betryggende at notere sig, at den samme byrådsgruppe (Anette Brix, Thomas Palmskov og Helge Adam Møller) bakker op bag den noget mere uerfarne nye spidskandidat og borgmester kandidat Rune Christensens forslag til godt syv mio. kroner til gratis bane- og halleje for foreningslivet i Næstved.

Ikke overraskende slutter Nye Borgerliges - også borgermesterkandidat - Ghita Neleander sig til dette kor af glade givere.

Kan man sige, at de sparker en åben dør ind?

I hvert fald får de to borgmeseterkandidater det til at se ud som nye og egne forslag.

Jeg tror ikke, at der er et eneste byrådsmedlem i hverken Kultur- og Demokratiudvalget eller i byrådet som ikke gerne så, at dette område (som så mange andre kommunale områder ) var afgiftsfri eller billigere. Det kunne derfor være spændende, at høre hvorfra Konservative og Ny Borgerlige, så mener at pengene skulle komme fra - med andre ord hvilke andre områder i den kommunale velfærd, der skulle nedprioriteres?

Skoler, handikappede eller måske de ældre?

Det hører nemlig med i historien, at den konservative byrådsgruppe igennem et stykke tid har argumenteret mod skatteforhøjelse, men for skattenedsættelse.

Men der er måske en ny konservativ lokalpolitik, der nu lanceres med en ny spidskandidat?

Come on, selv om det er valgår, så må der altså gerne være lidt realisme i de forslag, man nu vil føre sig frem på. Sæsonen for valgflæsk er ikke startet endnu.

