Næstved Havn, som man forestillede sig, at den kunne komme til at se ud i den nyligt offentliggjorte masterplan. Illustration: Næstved Havn

Debat: Ny havn - massiv tilslutning

Jer der læser om Næstved Erhvervsforenings massive tilslutning til ny havn, glem ikke at læse Masterplanen for projektet. Specielt siderne 18 til 21 er interessante, her får man indblik i økonomien og ikke uvæsentligt oplysninger om meget af det, som ikke er med i prisen på 128 millioner kroner. De penge omhandler kun Etape 1 af havneprojektet, år 2026, og ikke Etape 2 år 2027, som er sat til at koste 23 millioner kroner og slet intet økonomisk omkring Etape 3. Altså i alt mindst 151 millioner kroner uden omkostningerne for andre væsentlige nødvendige anlægsarbejder med mere.