Debat: Nu får vi lavere el-regning

De fleste sjællandske el-forbrugere kan se frem til en lavere el-regning her i det nye år. Hvis man er andelshaver i energiselskabet Andel (det tidligere Seas-NVE), vil en typisk husstand opleve at få en ekstraordinær rabat på op mod 1.000 kroner afhængig af forbrug.

Denne »julegave« kan vi takke det folkevalgte repræsentantskab i Andel for - nemlig de 135 personer, som er valgt i de forskellige kommuner. Du får rabatten uanset hvor, du køber din strøm, for det er afgiften på selve distributionen, der nedsættes.

Denne udlodning på i alt mere end 400 millioner kroner viser, hvor vigtigt det er, at borgerne interesserer sig for Andel, som er en kæmpemæssig forbrugerejet koncern med syv milliarder i omsætning. Og nu er der valg her i Næstved-området. Der skal vælges 11 personer til Andels repræsentantskab, og jeg selv er en af de 16 kandidater, der stiller op.

Alle andelshavere har fået tilsendt et fysisk brev med en kode. Den skal du bruge til at stemme med her: www.andel.dk/stem. Du skal stemme senest på mandag den 22. marts. Skulle brevet være bortkommet, kan du bede om at få gentilsendt din kode elektronisk ved at maile til: valg@andel.dk.