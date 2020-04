Elmer Jacobsen vil have nogle mere proaktive kreditgivere, så færre ejendomme forfalder. Foto: Kim Palm

Debat: Nu er det op til kreditgiver

Debat Næstved - 02. april 2020 kl. 09:55 Af Elmer Jacobsen, Langetoftevej 25, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har vi endnu engang i udvalgsregi måtte drøfte en ejendom i forfald, denne gang i Fodby. Og endnu engang må vi konstater, at myndighedernes muligheder er begrænsede til dels med, at sikre ejendommen ikke udgør en sikkerhedsrisiko, er til gene for andre, og sikre der ikke er ulovlig aktivitet på ejendommen.

Jeg forstår til fulde naboernes frustration, men har det fint med myndighedernes udøvelse begrænser sig til det omtalte. Det er sådan, at vi har den private ejendomsret, og skal vi til at flytte på grænserne for, hvornår myndigheden må gribe ind, hvor skal grænsen så gå?

Der er i min verden til gengæld andre, som svigter deres opgave i sådanne sager, nemlig kreditgiverne. Det fremgår, at ejendommen i Fodby har (eller har haft) en værdi på 960.000 kroner, »hvis« der er lån i ejendommen, hvorfor er kreditgiver så ikke ude og sikre sit pant? Under finanskrisen var jeg vidende til flere ejendomme, som tabte mange hundrede tusinde i værdi, fordi de stod helt uden opsyn. Varmeanlæg bundfrøs, vinduer blev ødelagt, og der opstod vandskader, fordi tagrender ikke blev renset. De tab som opstod i den forbindelse, har vi alle været med til at betale.

Hvis coronakrisen ender ud i en ny finanskrise, så vil vi igen komme til at se forladte ejendomme. Så er der kun at ønske, banker og kreditforeninger går sammen om at sikre deres pant bedre, så vi ikke skal lide store tab på den konto.

