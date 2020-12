Rune Kristensen er rystet over beslutningen om, at enhver nyetablering af privatejede daginstitutioner er slut i fremtiden. Privatfoto

Debat: Nu aflives private daginstitutioner på samme måde som minkbranchen

Debat Næstved - 21. december 2020 kl. 15:51 Af Rune Kristensen, formand for forældrebestyrelsen i Troldeslottet og spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Regeringen, Det Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten har i forbindelse med finansloven indgået en aftale om at forbyde nyetablering af private daginstitutioner, og aftalen vil også forhindre, at der bliver trukket overskud ud af eksisterende private daginstitutioner. De 90 eksisterende privatejede daginstitutioner får heldigvis lov at fortsætte, men enhver nyetablering af privatejede daginstitutioner er altså slut i fremtiden.

Jeg er selv formand for forældrebestyrelsen i en privatejet vuggestue og børnehave i Næstved, og man kan ikke være andet end rystet over beslutningen. Den vil i den grad gå ud over forældrenes selvbestemmelse, det private initiativ og det frie valg, og det kommer også til at gå ud over den geografiske og pædagogiske spredning af daginstitutionstilbud, hvilket vil svække særligt yderområderne i Danmark. Taberne er børnefamilierne, da både forældre og børn vil få ringere valgmuligheder.

Det er et ideologisk korstog mod private løsninger på velfærdsområdet, og hvem ved, hvornår der laves lignende tiltag på fx ældreområdet. Forslaget er et skridt nærmere fuldt monopol, og taler imod konkurrence og privates udfordringsret.

Der findes mange ildsjæle, der har investeret tid og penge i det pædagogiske område, og de vil nu blive straffet. De privatejede daginstitutioner kæmper i forvejen mod ulige vilkår, fordi fælles udgifter på det kommunale område, kan skjules på fælles konti, så de offentlige tilbud ser kunstigt billigere ud. Og aftalen er udarbejdet for at stille de private endnu ringere ved ikke at kunne få del i midlerne omkring minimumsnormeringer.

Man kan frygte, at det ender med tvangsomlægninger og ekspropriationer, og man ser her et brud på lighedsprincippet, når man fjerner etableringsretten og straffer de eksisterende private virksomheder.

Man afliver altså langsomt endnu et erhverv i Danmark. Hvis det ikke stoppes, må beslutningen gøres om, når der kommer et nyt politisk flertal i Danmark.

