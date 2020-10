Tilbage i 2012, da Per Sørensen var formand for Næstved Havn, glædede han sig over, at der skulle åbne en café i Suså Havn. Det skete aldrig.Foto: Mogens Lorentzen

Debat: Nødvendig havnedebat

Debat Næstved - 23. oktober 2020 kl. 18:00 Af Per Sørensen (S), Byrådsmedlem, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Da jeg sad i Havnebestyrelsen, var der en noget nær total opbakning i byrådet til Erhvervshavnen. Det styrede vi dengang efter, men vi udvidede også med rekreative aktiviteter som promenade, sejlskibe, silokunst, træskibehavn, biograf, springvand og bilmuseum.Vi ville en levende havn med respekt for, at Havnen er vigtig for mange borgere.

Der skal ikke nogen stor, dyr og ny erhvevshavn ved Kanaludmunding i Fjorden. Det vil også være spild af penge, der kan bruges bedre. Så jeg er helt sikker på, at sejlere og strandjægere på Ydernæs kan sove roligt.

Det sidste valg har givet stor diskussion og tvivl om havn i Byrådet. Nuværende havneformand gik til valg på at fjerne terrorhegn, men nu kæmper han for sin havn. Kristian Skov gør det en formand for havn skal, og jeg håber, at han fortsætter i det regi efter valget. Det vil være fint, da vi allerede har en god borgmester i Carsten Rasmussen, som så fint samler byrådet i de store sager.

Havnen skal give mere plads til de rekreative aktiviteter. Hvis der er en vilje, er der også en vej til, at borgerne kan søge flere aktiviteter på havnen. Det kan man sagtens kombinere med, at erhvervshavnen begynder at drosle nogle af sine aktiviteter ned nu. Der skal være mindre hegn og mere adgang for alle.

Erhvervshavnen bør også hurtigst muligt overgå til at være en kommunal havn. Det vil betyde, at kommunen kommer til at råde over havnens meget store værdier. De mange penge kan NK investere i udvikling i blandt andet klima, kultur, undervisning og til bedre rammer for børn og ældre.

Fint med diskussion og beslutningsgrundlag om havn, men i sidste instans er dette så også en politisk beslutning. Gammelt må ændre sig for at nyt kan blomstre. NK står overfor en stor og spændende opblomstring i hjertet af Næstved og til gavn og glæde for os alle.

