De Konservative satser på flere ladestandere i Næstved. Arkivfoto

Debat: Næstved skal være en grøn by med stærk infrastruktur

Debat Næstved - 01. februar 2021 kl. 22:02 Af Claes Eiken, byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstved, Rune Kristensen, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Næstve Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergsen (V) satte 26. januar fokus på elbiler i Næstved i Sjællandske, og det vil vi konservative godt bakke op. Det er ingen hemmelighed, at Det Konservative Folkeparti er et grønt parti - også i Næstved, og vi mener, at vi som politikere skal hjælpe den grønne omstilling på vej.

Læs også: Begejstring i byrådet for at satse på elbiler

I 2020 var den 7. mest solgte bil en elbil, en trend der i 2021 vil fortætte med flere nye modeller på markedet, lavere priser grundet nye afgifter og et stadig stigende udbud af hybrider, der også kan lade. Det betyder også et stigende behov for ladestandere - både til private og erhverv i kommunen.

I dag er lademulighederne i Næstved meget begrænset til to hurtigladere i Nordvest samt nogle få langsomme parkeringsladere i bymidten, hvor der ikke er krav om opladning, når der parkeres, og laderne kan derfor være blokeret af elbiler, der ikke lader eller andre biler, der blot parkere foran dem.

En hurtiglader i byerne kan lade cirka 100 kilometer på 30 minutter, imens de langsommere P-ladere, lader 100 km på cirka 2 timer. En lynlader, som man ser ved motorvejen, lader cirka 100 kilometer på 5 minutter.

Vi skal derfor som kommune være med helt ude foran, når emnet falder på elbiler og som kommune stille krav til relevante bygherrer ved nybyggerier eller renoveringer om ladere, men også assistere med dialog i mellem bygherrer og ladeoperatører. I Næstved kommune skal vi derfor arbejde sammen med virksomheder og butikker på at tilbyde bedre lademuligheder for besøgende, handlende og turister.

- Der skal opsættes små P-ladere rundt omkring i byen på offentlige P-pladser.

- Der skal være tidsbegrænset parkering ved ladestanderne, så ikke de optages af den samme bil døgnet rundt.

- Der skal tilbydes og laves aftaler med flere udbydere af ladere, så behovet dækkes bredt og så en udbyder ikke har monopol i byen.

- Der skal opsættes flere hurtigladere udvalgte steder.

- Der skal arbejdes sammen med nabokommuner om eventuelt at opsætte hurtigladere på udvalgte steder med trafik mellem kommunerne.

- Vi skal i dialog med virksomheder og turistattraktioner om at få opsat ladere på deres P-pladser.

Flere benzinselskaber har også meldt sig ind i kampen om at tilbyde ladere på deres stationer i fremtiden, her bør Næstved Kommune arbejde for, at vi står forrest i køen, når der skal etableres ladere på de stationer, vi har i kommunen.

For Det Konservative Folkeparti er ambitionen, at Næstved skal være en af de førende kommuner i landet, når det kommer til miljø og klima.

