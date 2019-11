Bodø med kulturhuset Stormen på havnen er blevet udpeget som europæisk kulturby 2024.

Debat: Næstved skal op på Bodøs kulturniveau

Af Peter Stevnhoved, Medlem af Kultur-AktionNæstved, Sct. Peders Kirkeplads

Norges 16. største by, Nordlands hovedstad Bodø, er med sine 55000 indbyggere, bispesæde, mange festivaler og især »Stormen«, netop blevet udpeget som Europæisk Kulturby i 2024. Det kunne jo være interessant at sammenligne de to byer, som ligner hinanden både i størrelse, skattegrundlag og antal kulturinstitutioner/aktører, når kulturudvalget har en udtalt ambition om at blive en ægte kulturby og udvalgets næstformand just har foreslået, at Næstved bør overveje at søge om at blive Danmarks næste europæiske kulturhovedstad.

Bodø har penge, men til gengæld ikke megen kunst- eller kulturhistorie. De har hverken Rønnebæksholm eller Holmegaard Værk, til gengæld har både stat, fylke og kommune gennem mange år, prioriteret kulturformidlingen højt på både skoler og institutioner og især ved at involvere alle borgere i alt hvad der sker på kulturfronten.

Ligesom Næstved næsten har integreret bibliotek og kulturhus, så ligger det unikke og prisbelønnede kulturhus Stormen på havnen med både bibliotek, restaurant og flere koncertsale. Jovist, bølgerne har gået højt, men nu har de et flot beliggende bibliotek med åbent landskab, ligesom i Næstved, men en udsigt som inspirerer. Den store koncertsal á la Alsion i Sønderborg mangler vi. Den huser med 944 pladser både verdens nordligste symfoniorkester og opera, NOSO samt et kammerensemble. Der findes også en lille sal med 260 pladser, og en 'black box' som svarer til vores Ny Ridehus med 460 ståpladser og til sidst en rigtig god kammermusiksal med bare 100 pladser. Der foregår også mindre arrangementer i caféen, hvor blandt andet Yo-Yo Ma og Emerson-kvartetten har spillet. Udover flere open-air rock og pop-koncerter har Bodø, bortset fra flere mindre festivaler, også en stor årlig overvejende klassisk musikfestival »Nordic Music Days« som også rummer rock og jazz. Kendetegnende for alle arrangementer er, at de er overordentligt velbesøgte.

Vi har allerede mange gode faciliteter og aktører i Næstved, men vi skal lave en god strategi for udfoldelsen af kunsten, for over tid at kunne komme op på Bodøs niveau. En værdig koncertsal på havnen til hele Sjællands Symfoniorkester, men også andre med akustiske behov, samt en opgradering af høje lade med en god akustik på Rønnebæksholm til andre arrangementer, og ikke mindst en markant årlig international festival, som virkelig kan tiltrække folk og fæ. Men så ville vi også virkelig kunne skille os ud fra de andre kandidater som pt. er Esbjerg, Helsingør, Thisted og Vejle kommuner, der netop af Statens Kunstfond er blevet indstillet til en pris for at inddrage kunsten i borgernes hverdagsliv.