Debat: Næstved Kommune ødelægger private virksomheder

Det er ufair konkurrence, specielt i disse vanskelige tider. Der har været en negativ kurve i samarbejde mellem kommuner og private for andet år i træk, og coronakrisen har skabt en ekstra svær situation for virksomhederne, derfor må Næstved Kommune styrke samarbejdet med de private, for at skabe en ny og bedre økonomisk vækst i kommunen til gavn for alle.