Hov hov, Næstved Kommune er ikke part i konflikten mellem Arena Næstved og Team Fog Næstved, påpeger Linda Frederiksen (S) i et debatindlæg. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Debat: Næstved Kommune er ikke part

Debat Næstved - 07. maj 2019 kl. 12:58 Af Linda Frederiksen (S, formand for Kultur og Demokratiudvalget, Nyvej 10, Glumsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ØV! - sådan tænkte jeg også, da det stod klart, at Team FOG Næstved skulle spille bronzekamp i Jylland Der har siden været mange skriverier om denne her sag i både Sjællandske og på sociale medier. Og jeg kan godt forstå frustrationerne. Jeg kan også godt forstå, at mange tænker »Jamen, hvorfor gør kommunen ikke noget?« Flere er nemlig af den opfattelse, at det er kommunen, der bestemmer, hvad Arena Næstved kan fakturere Team Fog for. Men det gør vi ikke.

Lad mig med det samme slå fast: Næstved Kommune er ikke en part i sagen. Team FOG og Arena Næstved er to selvstændige, private virksomheder, som indgår i et aftaleforhold, hvor spørgsmålet om prisaftaler udelukkende ligger mellem de to. Næstved Kommune kan ikke bestemme til hvilken pris, Team FOG Næstved skal leje sig ind i Arenaen. Kommunen kan kun være en del af lejeprisaftaler, når det drejer sig om folkeoplysende og almennyttige foreninger. Denne kategori hører Team FOG Næstved ikke ind under, da de er en kommerciel, privat virksomhed.

Så, hvad er der for aftaler mellem Næstved Kommune og de to parter?

1. Det markedsføringsbidrag vi giver til Team FOG, er hverken en støtte eller et tilskud, men en ydelse for at brande og markedsføre Næstved. Det kan vi kun give, så længe byen og kommunen faktisk bliver brandet og markedsført af holdet.

2. Vi giver også et driftstilskud til Arena Næstved (og til alle andre selvejende haller i kommunen). Det er for at sikre, at skoler samt folkeoplysende og almennyttige foreninger har lokaler til rådighed til idræt og kulturelle begivenheder. Dette driftstilskud betyder ikke, at vi kan blande os i Arenaens priser for udlejning til private.

Det er mit store ønske, at Arena Næstved og Team FOG Næstved finder hinanden og når til enighed, så vi i fremtiden kan se top basketball i Næstved Arena.

