Debat: Næstved Kommune - en grøn forbruger?

Næstved Kommunes retningslinjer for indkøb er fra 2013. Men der er sket meget siden 2013 - især i forhold til erkendelsen af nødvendigheden af en grøn omstilling. Klimabevidstheden er øget blandt andet på grund af tørre somre, smeltende poler og de unges indsats: Vi er blevet opmærksomme på biodiversitetskrisen, kødforbruget er sat under debat, vores forbrug af økologiske varer er vokset osv.

Derfor skal Næstved Kommune udvikle en ny, grøn indkøbspolitik, som resonerer med den tid vi lever i og er på vej ind i. Desuden er det vel også kun naturligt at for eksempel de af kommunens ældre, der får mad fra kommunen også kan spise økologisk og lokalt.

For at hjælpe processen med at gøre vores kommune til en bevidst, grøn forbruger har vi i »Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet i Næstved« lavet en oversigt over grønne indkøbspolitikker i en række danske kommuner. For hvis andre kommuner - store som små - kan købe grønt, så kan vi i Næstved Kommune også.