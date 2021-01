Keld Stelling har et par bud på, hvad der skal ske med Næstved Havn. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Næstved Havn - hvad nu?

Debat Næstved - 31. januar 2021 kl. 10:00 Af Keld Stelling, Kroagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Erhvervshavnen skal fortsætte, og det skal den kommunale selvstyrehavn som juridisk model også. Men princippet skal være, at havnebestyrelsen løser havnens opgaver, og byrådet løser byens. Modstridende dobbeltroller i havnebestyrelsen skal elimineres, ikke for at lukke nogen ude, men for at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde.

Den kommunale selvstyrehavn er den hyppigst forekommende juridiske form, og normalt velfungerende, men ved store havneprojekter blusser problemerne op. Næstved er ingen undtagelse. Selvstyrehavnen er en selvstændig virksomhed, og bestyrelsen skal varetage havnens interesser. Det er byrådets opgave at sikre, at forskellige politiske modsætningsforhold finder sin afklaring og formulering i byrådet, og ikke i havnebestyrelsen. En løsning kan findes i byrådets konstituering efter kommunalvalget, når havnebestyrelsen skal vælges.

Juridisk dokument Der er brug for et juridisk dokument, der klart præciserer havnebestyrelsens ansvar og pligter i forhold til havnelovens ånd og bogstav. Det skal også klart fremgå, at et sæde i havnens ledelse er en bestyrelsespost, der med ansvar og pligter adskiller sig fra deltagelse i et fast politisk udvalg under byrådet.

Et sådant dokument bør underskrives af de byrådsmedlemmer, der vælger at indtræde i havnebestyrelsen med virkning fra næste kommunalvalg. At omdanne Næstveds selvstyrehavn til en almindelig kommunal havn kan ikke skabe den fornødne dynamik og vækst til at give erhvervsudviklingen det boost, som kommuneøkonomien har brug for.

Hertil kommer, at der måske om et par år er en ny havnelov, der bringer A/S-formen i centrum. Fordelene ved et A/S er bedre vækstmuligheder gennem samordning af havn, byråd og erhvervsliv, en havnebestyrelse med en stærkere havnefaglig profil og fordele ved en veldefineret juridisk form. De kommunale ejerinteresser kan varetages ved at indskrive kommunens ejerstrategi i A/S-vedtægterne, når den tid er.

