Debat: Næstved Erhverv svarer igen: Alt er ikke fint

I mandagens udgave af Sjællandske kunne jeg læse, at flere af vores dygtige restauratører føler sig trådt over tæerne. Af mig.

Fordi jeg - som der står i artiklen - har sagt: »at det går fint« i forbindelse med, at jeg har påpeget det gode ved, at der er aftalt nye hjælpepakker.

For når vi taler om de brancher, som de seneste hjælpepakker skal understøtte, så ved jeg om nogen, at det ikke går »fint«.

Jeg er ked af, at selv om jeg aldrig har udtalt, at det skulle gå »fint« - så er det blevet opfattet sådan af restauratørerne. Og jeg tager naturligvis ansvaret for, hvordan min udtalelse bliver opfattet.

Jeg ved også, at hjælpepakkerne ikke hjælper alle. At de ikke er en guldgås, der kommer flyvende og løser alting. Men at det for nogle kan være det, der gør, at de kan klare sig igennem denne her frygteligt svære tid.