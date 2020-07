Send til din ven. X Artiklen: Debat: Når udvikling kræver afvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Når udvikling kræver afvikling

Debat Næstved - 16. juli 2020 kl. 09:15 Af Anders Frederik Gjesing, Klosterlunden 6, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I onsdagens avis smed borgmesteren en bombe: Lad os afvikle havnen som erhvervshavn og droppe flytningen til Ydernæs.

Jeg ser det lidt som den lille dreng, der råber, at kejseren ikke har noget tøj på. Jeg mener, at det er et helt nødvendigt klarsyn, hvis vi skal udvikle Næstved til en endnu mere attraktiv by at bosætte sig i.

Næstved Havn vil aldrig - uanset om det er i den eksisterende form eller i en udflyttet ny udgave - reelt kunne konkurrere med øvrige erhvervshavne i nærheden. Derfor giver det heller ikke mening at bruge penge på at holde den kunstigt i live.

Derimod giver det rigtig god mening for byudviklingen, at lave en helhedsplan for udviklingen af havneområdet. Nøgleordene her bør være at sikre et bæredygtigt mix af boligtyper med både ejer-, lejer- og almennyttige boliger og plads til liberale erhverv og rekreative områder. Det må ikke blive en rigmandsghetto eller en bymæssig blindtarm. Der skal sikres forbindelse til det "gamle" centrum og bylivet her, så udviklingen af havneområdet ikke bliver på bekostning af det øvrige byliv.

Det handler ikke om at opfinde den dybe tallerken, for der kan hentes inspiration til en succesfuld udvikling i havnekøbstæder som Holbæk og Haderslev.

Og ja. Det eksisterende erhvervsliv på havnen skal hjælpes videre. Men det skal altså ikke ske ved at anlægge en illusion af en ny havn til mange mange millioner kroner.

Griber vi det rigtigt an, kan »kanal-bydelen« blive et kæmpe plus for Næstved.

