Politikerne skal sikre, at børn og unge får det bedste fundament for udvikling og muilgheder, så de kan imødegå de krav, der stilles fra samfundets side, mener byrådsmedlem Githa Nelander fra Nye Borgerlige. Privatfoto

Debat: Når politikerne ved bedre....

Debat Næstved - 01. marts 2021 kl. 17:00 Af Githa Nelander, byrådsmedlem for Nye Borgerlige, Flintevej 1C, Fensmark Kontakt redaktionen

9. klasser får afkortet deres virtuelle skoledage fra mandag. Det besluttede et flertal i byrådet til trods for, at skolelederne anbefalede fastholdelse af fuldt skema.

Forslaget havde, efter et uskønt forløb, ikke opnået opbakning i udvalget efter to afstemninger, hvilket gjorde de socialdemokratiske medlemmer så fornærmede over at være kommet i mindretal, at de krævede sagen i byrådet.

Flertallet i byrådet tilsidesatte skoleledernes ledelsesret og faglighed - en beslutning, som strider direkte imod min og Nye Borgeliges holdning om, at sådanne beslutninger bedst træffes af dem, vi har givet ansvaret for at drive skole og sikre høj læring med gode resultater - denne ret blev frataget ledelsen.

Men lur mig om ikke de selvsamme politikere nok skal vaske hænder, når skoleledelsen skal stå på mål for de kommende resultater i kvalitetsrapporten. Store dele af byrådet - primært venstrefløjen - mener sig altså bedre i stand til at træffe vigtige beslutninger for de unges fremtid, end dem vi har givet ansvaret - det er alligevel et signal at sende fra flertallet af politikere, som hele tiden husker os andre på at anerkende personalet.

Jeg anerkender, at det er hård kost for vores skoleelever at blive hjemmeundervist, men grundet et helt år med Covid-19 nedlukning er der også meget fagligt, der skal indhentes, hvis vi ikke skal tabe en generation på gulvet.

Vores ansvar som politikere er at sikre, at vores børn og unge får det bedste fundament for udvikling og muligheder, så de kan imødegå de krav, der stilles fra samfundets side, og her er det vigtigt at lytte til dem, som ved hvad det handler om, og dem vi har givet ansvaret.

