Debat: Når man skyder sig i foden med et skudsmål

I Sjællandske kan man læse et mærkværdigt indlæg af Kristian Skov-Andersen under overskriften »Borgmesterens skudsmål«. Han indleder sit indlæg med ordene: »Det væsentligste redskab for en leder er i mine øjne kommunikation«.

Og derefter udviser han en eklatant mangel på lederskab - hvilket vel i øvrigt et meget sigende for arbejdet i Venstres byrådsgruppe i Næstved under hans ledelse. Det er sjældent, at jeg oplever et byrådsmøde, hvor de to ledende skikkelser i gruppen ikke er uenige om en eller flere sager.