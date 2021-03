Debat: Når magten stiger til hovedet

Af Benedikte og Aage Vedel, H. C. Lumbyes Vej 160 C, Næstved

Siden genåbningen er vi af ledelsen af »vores« genbrugsbutik blevet bedt om at lade os teste ugentlig for Covid-19. Så vi var godt kendt med forretningsgangen, da vi denne onsdag klokken 11.30 som bestilt mødte op på Grimstrupvej.

I indkørslen står to personer iført selvlysende veste med »Covid-19« på ryggen, i gang med at modtage hver sin bil. Da de to biler samtidig kører videre, rykker vi naturligvis frem. Den første modtager - en purung mand - ser tomt ud i luften forbi os, så vi kører naturligvis videre til hans kollega - en ikke helt så ung kvinde - som i mellemtiden er begyndt at snakke i walkie-talkie.